Воробьев предупредил о возможном сбросе воды в Можайском водохранилище

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил жителей Можайского городского округа о возможном сбросе воды из водохранилища. Об этом он написал у себя в Instagram.

В регионе уже третьи сутки не прекращаются сильные дожди. «Чтобы не было переполнения, планируем начать сброс воды в Можайском водохранилище», — написал Воробьев в Instagram.

Губернатор попросил жителей «быть наготове, держать при себе документы и необходимые вещи». При этом он заверил, что ситуация находится под контролем, все службы мобилизованы. Глава региона выразил надежду, что эвакуировать людей все-таки не придется.

В начале июля в подмосковной Рузе прорвало дамбу на реке Гордянка. В результате в городе подтопило почти 30 приусадебных участков с домами, а два частных дома и одну хозяйственную постройку смыло. Кроме того, были повреждены четыре дороги, две из них полностью размыло. Спасатели эвакуировали более полусотни человек. Власти пообещали выплатить по 2 млн руб. потерявшим дома из-за прорыва дамбы.