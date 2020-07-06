Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Богатейшая женщина Африки заявила о готовности сотрудничать со следствием Общество, 00:09 Число личных банкроств россиян удвоилось после снятия режима самоизоляции Финансы, 00:00 В МИДе заявили об утрате доверия к США Политика, 06 июл, 23:54 Госдеп одобрил санкционную политику Лондона Политика, 06 июл, 23:43 В Госдуму внесли проект обращения к Турции из-за собора Святой Софии Политика, 06 июл, 23:32 Суд арестовал чиновника Россотрудничества по делу о мошенничестве Общество, 06 июл, 23:26 В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек Общество, 06 июл, 23:14 Нидерланды ответили на сообщения о «тайных» переговорах по MH17 Политика, 06 июл, 23:00 Адвокат Ефремова сообщил о собранных доказательствах невиновности актера Общество, 06 июл, 22:55 В МВД опровергли сообщения об угрожавшей убить детей женщине в Москве Общество, 06 июл, 22:36 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 06 июл, 22:18 Инфекционисты оценили ситуацию с бубонной чумой на границе с Россией Общество, 06 июл, 22:09 Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней Общество, 06 июл, 22:05 Forbes назвал годовой доход фигуристки Загитовой Спорт, 06 июл, 21:43
Политика ,  
0 

В МИДе заявили об утрате доверия к США

Москва утратила доверие к Вашингтону, теперь его придется восстанавливать малыми шагами. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил «Известиям».

«Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать», — сказал Рябков.

Он добавил, что в последнее время США все чаще отказываются от выполнения своих обязательств и расторгают различные договоры.

Так он прокомментировал прошедшую в понедельник в онлайн-формате конференцию стран-участниц Договора по открытому небу. Ее созвали после решения США выйти из соглашения.

Материал дополняется. 

Теги: МИД России, США, Сергей Рябков, Договор по открытому небу
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter