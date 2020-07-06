В МИДе заявили об утрате доверия к США

Москва утратила доверие к Вашингтону, теперь его придется восстанавливать малыми шагами. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил «Известиям».

«Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать», — сказал Рябков.

Он добавил, что в последнее время США все чаще отказываются от выполнения своих обязательств и расторгают различные договоры.

Так он прокомментировал прошедшую в понедельник в онлайн-формате конференцию стран-участниц Договора по открытому небу. Ее созвали после решения США выйти из соглашения.

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