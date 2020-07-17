Исполнительный директор «Нафтгаза» покинул компанию

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко ушел из компании.

«Друзья, сегодня мой последний день работы в «Нафтогазе Украины», — написал Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

В компании он работал с 2014 года. И все эти годы «делал все», чтобы «отстаивать энергетическую независимость» страны, написал он.

В середине мая Витренко заявил, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев решил уволить его в связи с сокращением должности. Однако сам исполнительный директор связывал свое увольнение со сменой приоритетов, в том числе отказом от «борьбы с российской агрессией». «Наша команда нанесла такое поражение «Газпрому», России, режиму Путина, что неудивительно, что мы для них давно как кость в горле», — сказал он.