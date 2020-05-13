В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко
Увольнение исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании, а также перераспределением обязанностей между подразделениями. Об этом в департаменте коммуникаций «Нафтогаза» сообщили в ответ на запрос РБК.
«Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы», — говорится в сообщении.
Как указали в компании, уже реструктурированы некоторые функции дивизионов. «Аналогично будет реструктуризирован функционал исполнительного директора группы «Нафтогаз», — отмечается в сообщении.
В компании добавили, что за операционные и трансформационные процессы отвечает исполнительный директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.