В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко

Юрий Витренко (Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС)

Увольнение исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании, а также перераспределением обязанностей между подразделениями. Об этом в департаменте коммуникаций «Нафтогаза» сообщили в ответ на запрос РБК.

«Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы», — говорится в сообщении.

Как указали в компании, уже реструктурированы некоторые функции дивизионов. «Аналогично будет реструктуризирован функционал исполнительного директора группы «Нафтогаз», — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что за операционные и трансформационные процессы отвечает исполнительный директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.