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В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко

Юрий Витренко
Юрий Витренко (Фото: Serg Glovny / ZUMA Wire / ТАСС)

Увольнение исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании, а также перераспределением обязанностей между подразделениями. Об этом в департаменте коммуникаций «Нафтогаза» сообщили в ответ на запрос РБК.

«Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы», — говорится в сообщении.

Как указали в компании, уже реструктурированы некоторые функции дивизионов. «Аналогично будет реструктуризирован функционал исполнительного директора группы «Нафтогаз», — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что за операционные и трансформационные процессы отвечает исполнительный директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

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Фото: Юрий Витренко / Facebook

Сам Витренко говорил, что решение о его увольнении принял глава компании Андрей Коболев. По словам Витренко, Коболев решил уволить его из-за «угрозы для своего кресла», а также из-за того, что из приоритетов компании исчезла «борьба с российской агрессией».

Витренко отметил, что под его руководством «Нафтогаз» добился выплаты Москвой $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, а также заключил с «Газпромом» выгодный транзитный контракт.

Теги: «Нафтогаз Украина», увольнение, Юрий Витренко
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