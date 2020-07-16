МИД указал на противоречия в заявлении Лондона о вмешательстве в выборы

Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заявление Лондона о вмешательстве Москвы в парламентские выборы в стране в 2019 году противоречиво и бездоказательно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявление [главы МИД Великобритании Доминика Рааба] настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно», — сказала она.

По словам Захаровой, с одной стороны, Лондон сообщает об отсутствии доказательств, а с другой — о возможных ответных мерах. «Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается новый виток тактики highly likely», — прокомментировала она заявление главы британского внешнеполитического ведомства.

Ранее 16 июля Доминик Рааб сообщил, что неизвестные пытались повлиять на исход прошедших в 2019 году выборов в парламент Великобритании. Он рассказал, что были выявлены попытки повлиять на настроения избирателей за счет публикации в соцсетях правительственных документов, полученных незаконным путем.