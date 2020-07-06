FT уточнила санкции Лондона для россиян за нарушение прав человека

Доминик Рааб (Фото: Matt Dunham / AP)

Глава британского МИДа Доминик Рааб 6 июля раскроет список лиц, в частности из России и Саудовской Аравии, попавших под санкции за нарушение прав человека. Об этом сообщает Financial Times без ссылки на источники.

Газета пишет, что Министерство иностранных дел отказалось обнародовать санкционный список, но имена и фамилии тех, кого коснутся ограничения, объявят на заседании в парламенте в понедельник. Туда войдут люди, которых Великобритания считает причастными к смерти адвоката Сергея Магнитского. Газета уточняет, что в списке будут несколько десятков человек.

Санкции вступят в силу незамедлительно, отмечает FT. Активы объявленных Раабом лиц в Великобритании будут заморожены, им запретят въезд в страну.

Материал дополняется.