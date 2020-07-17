ВТБ передаст роботам часть операций с клиентами

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ВТБ начал реализовывать проект по созданию и внедрению роботов для сопровождения клиентских операций. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Новые боты будут выполнять рутинные операции, включая обработку документов и ввод данных, что позволит ускорить производственные процессы и снизить их стоимость. Выбирать, какие именно операции роботизировать, будут специалисты банка.

В банке рассчитывают, что в будущем смогут роботизировать и более сложные процессы — чтение, понимание и обработку документов.

«Фабрика роботов в операционной функции позволит увеличить скорость процессов, в том числе, например, работы с кредитными заявками. Также мы выявим неоптимальные процессы, усовершенствуем их, оптимизируем затраты и снизим уровень операционных рисков», — сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

В банке рассчитывают внедрить 60 роботизированных операций к 2021 году, а к 2023 году «штат» цифровых сотрудников расширится до 250.