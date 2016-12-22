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Греф назвал сроки введения обслуживания в Сбербанке без паспортов
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Греф назвал сроки введения обслуживания в Сбербанке без паспортов
Финансы, 22:14
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Греф назвал сроки введения обслуживания в Сбербанке без паспортов

К 2020 году Сбербанк может ввести обслуживание клиентов без паспортов. Об этом заявил глава банка Герман Греф, передает «РИА Новости».

«Очень хочется на это надеяться. Если мы биометрию полностью внедрим, мы очень активно сейчас над этим работаем», — рассказал он. По словам Грефа, все технологии в банке они «испытывают на себе».

Роботизация Сбербанка, по его словам, «идет по всем направлениям». Так, на данный момент более 30 центров наличного денежного обращения роботизировано полностью, а всего будет роботизировано 100.

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«Механическая роботизация, и есть еще программные роботы — все, что связано с заменой людей, с заменой процессов, у нас есть лаборатория робототехники, — сказал он. — Есть такое понятие, как RPА-роботы (robotic process automation), которые автоматизируют процессы, это одно из ключевых направлений нашей деятельности, где мы тоже работаем над инвестированием».

По словам Грефа, Сбербанк поставил цель к 2020 году стать диджитал-банком на 100%. «Сегодня наш корпоративный блок предложил мерить это (диджитализацию) ​в том числе количеством коробок бумаги, которые они каждый год сдают в архив. И в следующем году они взяли на себя обязательства на 75 тыс. коробок сдать меньше, чем в 2017 году», — пояснил он.

Греф добавил, что при этом численность сотрудников ПАО «Сбербанк России» будет сокращаться, отмечает «Интерфакс».

«Как правило, даже если ПАО в целом сокращается, то увеличиваются наши дочерние компании и наша экосистема. Поэтому численность Сбербанка, мы видим, что будет уменьшаться, но в целом группы Сбербанка — пока маловероятно», — заметил глава Сбербанка, подчеркнув, что если в одних отделениях банка сокращается численность сотрудников, то в других она растет.

В августе Греф рассказал президенту России Владимиру Путину, что внедрение искусственного интеллекта помогло Сбербанку рекордно сократить просрочку по кредитам. Месяц спустя он предупредил, что быстрое развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу цивилизации. По словам Грефа, человечество находится на той стадии развития, когда становится ясно, что искусственный интеллект «может представлять реальную угрозу».

Теги: Сбербанк , Герман Греф , роботизация
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