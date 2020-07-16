В Москве за сутки более 1,1 тыс. человек вылечились от COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выздоровели 1 145 человек после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.



«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 168 955», — добавила вице-мэр.

Она отметила продолжающуюся тенденцию на увеличение числа выздоровевших от COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что у столицы есть все шансы избежать повторного введения ограничительных мер из-за угрозы коронавируса.

Режим самоизоляции в Москве начал действовать с 30 марта. Москвичам запретили выходить из дома, за исключением неотложных случаев, а для передвижения по городу стали необходимы цифровые пропуска. В начале мая был введен масочно-перчаточный режим.