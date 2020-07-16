ВВП Китая за полгода упал на 1,6%

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ВВП Китая по итогам первых шести месяцев 2020 года сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает китайское Национальное бюро статистики.

«По предварительным оценкам, валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первой половине 2020 года составил 45 661,4 млрд. юаней, что на 1,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечается в сообщении.

Как поясняет бюро, в первой половине 2020 года Китай столкнулся с серьезными проблемами, вызванными вспышкой коронавируса. При этом, уточняется в сообщении, китайская экономика к концу полугодия постепенно восстановилась.

В отличие от первого квартала (январь—март), когда было зафиксировано сокращение ВВП, во втором квартале (апрель—июнь) ВВП вырос на 3,2%.