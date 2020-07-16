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Пандемия коронавируса ,  
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ВВП Китая за полгода упал на 1,6%

Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

ВВП Китая по итогам первых шести месяцев 2020 года сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает китайское Национальное бюро статистики.

«По предварительным оценкам, валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первой половине 2020 года составил 45 661,4 млрд. юаней, что на 1,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечается в сообщении.

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Как поясняет бюро, в первой половине 2020 года Китай столкнулся с серьезными проблемами, вызванными вспышкой коронавируса. При этом, уточняется в сообщении, китайская экономика к концу полугодия постепенно восстановилась.

В отличие от первого квартала (январь—март), когда было зафиксировано сокращение ВВП, во втором квартале (апрель—июнь) ВВП вырос на 3,2%.

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South China Morning Post пишет, что китайская экономика может стать первой среди крупных, которая вернется к положительному росту, так как США, Япония и Европейский союз по-прежнему испытывают трудности с разрешением экономических проблем. «Годовой ВВП Китая в 2020 году может быть немного ниже, чем в США. Но, если внутренний хаос в Соединенных Штатах возрастет, ВВП Китая за весь год сможет превысить соответствующий ВВП США», — спрогнозировал аналитик центра при Министерстве торговли Китая Мэй Синью.

По итогам первого квартала 2020 года ВВП Китая сократился впервые с 1976 года, упав на 6,8%. Особенно страдали промышленный сектор, розничная торговля и инвестиции в основной капитал.

Теги: Китай, ВВП, коронавирус
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