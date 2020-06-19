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Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества

Президент США Дональд Трамп полагает, что ВВП страны в третьем квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества. Такой прогноз американский лидер озвучил в интервью газете The Washington Times.

«В третьем квартале ожидается самый высокий ВВП в истории человечества. И вы видите, что все налаживается», — сказал Трамп, отметив, что с каждым месяцем этот показатель в США растет.

При этом американский лидер не уточнил, какого именно уровня достигнет ВВП.

10 июня, Федеральная резервная система США (ФРС) впервые с декабря прошлого года опубликовала прогноз для экономики США. Регулятор ожидает падения ВВП страны на 6,5% в текущем году. Согласно обновленному прогнозу, американская экономика вырастет на 5% в следующем году и на 3,5% в 2022-м. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным в истории страны.

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Фото: Spencer Platt / Getty Images

На следующий день основные американские фондовые индексы резко снизились на фоне прогнозов ФРС по ВВП США. Худшие результаты с середины марта показали фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, S&P и NASDAQ.

Теги: США, Дональд Трамп, ВВП
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