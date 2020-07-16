Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба

Президент США Дональд Трамп решил сменить руководителя своей предвыборной кампании за 3,5 месяца до президентских выборов в стране. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа», — написал президент.

Трамп добавил, что действующий глава предвыборной кампании Брэд Паскаль, который работал с ним в течение долгого времени и руководил стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании.

Американский лидер отметил, что и Степин, и Паскаль внесли вклад «в историческую победу в 2016 году».