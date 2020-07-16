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Трамп за 3,5 месяца до выборов сменил руководителя предвыборного штаба

Президент США Дональд Трамп решил сменить руководителя своей предвыборной кампании за 3,5 месяца до президентских выборов в стране. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа», — написал президент.

Трамп добавил, что действующий глава предвыборной кампании Брэд Паскаль, который работал с ним в течение долгого времени и руководил стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании.

Американский лидер отметил, что и Степин, и Паскаль внесли вклад «в историческую победу в 2016 году».

Трамп назвал преимущество Канье Уэста перед Байденом
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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа на них считается кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден.

Также заявку для регистрации участником выборов президента США подал рэпер Канье Уэст. Согласно заполненной форме, он будет кандидатом от комитета «Канье 2020», в качестве партии там заявлена BDY. В интервью Forbes он говорил, что не будет выдвигаться от какой-либо существующей партии, а создаст свою собственную. Он решил назвать ее The Birthday Party, что на русский язык можно перевести как «партия дня рождения» и как «вечеринка в честь дня рождения».

Теги: Дональд Трамп, президентские выборы
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