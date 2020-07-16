В МИД России сообщили о провокациях Грузии на границе

Участившиеся случаи нелегального пересечения российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии говорят о необходимости переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом. Об этом сообщается в комментарии МИД России.

По данным внешнеполитического ведомства, 6 июня недалеко от абхазского села Алакумхара российские пограничники задержали трех граждан Грузии, которые незаконно пересекли границу и углубились на территорию Абхазии.

13 июня на территории Цунтинтского района Дагестана на расстоянии 600 м от линии госграницы вглубь российской территории пограничный наряд задержал 24-летнего гражданина Грузии. Он был без документов, в камуфляжной форме, вооружен охотничьим карабином «Вепрь» с 28 патронами и имел с собой бинокль. Российская сторона не стала возбуждать уголовное дело и передала мужчину грузинским пограничникам.

Как сообщает МИД, 9 июля в Дагестане был задержан еще один гражданин Грузии. 11 июля одетый в камуфляжную форму и вооруженный полуавтоматическим ружьем гражданин Грузии углубился на 300 м на территорию Южной Осетии. Столкнувшись там с российскими пограничниками, он десять раз выстрелил в их сторону.

«Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией <...> для решения существующих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе», — говорится в сообщении российского МИДа.