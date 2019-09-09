Южная Осетия временно перекрыла границу с Грузией

Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией из-за напряженности на нескольких пограничных пунктах. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на сообщение комитета государственной безопасности Южной Осетии.

Речь идет о пунктах пересечения югоосетино-грузинской государственной границы Раздахан и Синагур. Снять ограничения Южная Осетия планирует только после «нормализации обстановки».

В конце августа рядом с грузинским блокпостом в окрестностях села Цнелис власти Южной Осетии разместили пограничников. До этого югоосетинская сторона заявляла, что рядом с селом Грузия возвела военный блокпост. Тогда же грузинские власти обвинили российских военных в том, что они возобновили монтаж железных столбов для проволочного ограждения на границе с селами Гугутианткари и Дисеви.

МИД Южной Осетии, комментируя перекрытие границ, заявил, что Грузия пытается достичь внутриполитических целей через поддержание постоянной напряженности в регионе, пишет «Рес». «Грузинское руководство осуществляет в приграничной полосе широкомасштабную подготовку, сопровождающуюся нарастанием присутствия грузинских силовых структур в зоне осетинского села Уиста (Цнелис) Знаурского района», — цитирует агентство заявление ведомства.

В начале июля Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, призывающую Россию отменить решение о признании независимости Южной Осетии. Документ, в частности, обвиняет Москву в оккупации грузинских территорий.