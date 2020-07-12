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Политика ,  
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На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила, что «представители российских оккупационных сил» (Грузия не признает независимость Южной Осетии и после конфликта 2008 года считает территорию республики оккупированной Россией. — РБК) из Южной Осетии ранили и задержали гражданина Грузии. Об этом говорится на сайте СГБ.

«Житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета был задержан 11 июля в районе расположенной недалеко от этого села средневековой крепости Схвило», — говорится в сообщении службы. Задержанного ранили в ногу, утверждают в СГБ.

Тбилиси информировал о случившемся Миссию наблюдателей Европейского Союза в Грузии, а также сопредседателей Женевских международных дискуссий, говорится в сообщении.

В Комитете государственной безопасности Южной Осетии, в свою очередь, сообщили, что гражданин Грузии пересек границу и открыл огонь по пограничникам. По данным ведомства, мужчину зовут Заза Кахеладзе.

«При появлении сотрудников южноосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12-го калибра», — сообщили в комитете (цитата по агентству «Рес»). Ответным огнем мужчина был ранен в голеностоп, а затем задержан, уточнили в комитете.

Сейчас мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, говорится в сообщении. По факту инцидента начали разбирательство.

Южная Осетия временно перекрыла границу с Грузией
Политика

Граница Южной Осетии с Грузией полностью закрыта с сентября прошлого года. Такое решение принял комитет государственной безопасности Южной Осетии в связи с напряженностью на нескольких пограничных пунктах. Тогда речь шла о временном закрытии границ до «нормализации обстановки», однако до сих пор мера не была отменена.

Теги: Грузия, Южная Осетия, стрельба
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