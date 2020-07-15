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Задержание Абызова ,  
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Следствие попросило арестовать новых фигурантов дела Абызова

Олег Серебренников в Басманном районном суде Москвы
Олег Серебренников в Басманном районном суде Москвы (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу четырех фигурантов дела экс-министра Михаила Абызова, обвиняемого в хищении денег и создании преступного общества. Об этом РБК сообщили в суде.

«В Басманный суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Власова, Балан, Роженковой и Серебренникова», — уточняется в сообщении. Следствие просит арестовать их до 14 сентября.

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Общество
Михаил Абызов

Всех подозреваемых обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Олег Серебренников является директором ООО «Ру-Ком», Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова — бывшие топ-менеджеры АО «Сибэко». По версии следствия, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций «Сибэко» и собирался его продать. Как считают в СК, он подкупил Власова, Балан и Роженкову, чтобы за 78 млн руб. они втайне от акционеров, контролирующих органов и работников предприятия передали потенциальному покупателю значимую информацию о деятельности компании, в том числе финансовые данные.

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Михаил Абызов

Бывшего министра по делам «открытого правительства» и сотрудников связанных с ним компаний задержали весной 2019 года. Следователи обвиняют Абызова в создании преступного общества и хищении с сообщниками 4 млрд руб. у «Сибэко» и «РЭС» в 2014 году. В июне суд продлил арест Абызову до 25 сентября.

Теги: Михаил Абызов, Москва, новости, суд
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