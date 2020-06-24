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Задержание Абызова ,  
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Суд оставил Абызова под стражей до 25 сентября

Экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов останется под стражей до 25 сентября. Соответствующее решение принял Мосгорсуд, сообщает «Коммерсант».

Кроме Абызова арест продлили и другим фигурантам уголовного дела об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере: председателю совета директоров «Первого строительного фонда» Александру Пелипасову, бывшему гендиректору компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, экс-гендиректору бизнес-группы «Ру-Ком» Николаю Степанову, заместителю гендиректору «Ру-Кома» Михаилу Русакову и директору по экономике и финансам «РЭМиС» Галине Фрайденберг.

Защита Абызова заявила об опровергающей доводы следствия экспертизе
Общество
Михаил Абызов

Заседание суда, на котором принималось решение о мере пресечения, проводилось в режиме видеоконференции. Срок содержания под стражей экс-министра истекал 26 июня.

Абызова и сотрудников афиллированных ему компаний задержали 26 марта 2019 года. Их подозревают в хищении и отмывании денег. Следствие считает, что Абызов, будучи министром, фактически продолжал контролировать коммерческую деятельность своих компаний и посредством сложной схемы сделок незаконно обогатился на 36 млрд руб.

Теги: Михаил Абызов, суд, арест
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