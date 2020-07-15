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Плющева, Фельгенгауэр и Смирнова оштрафовали за пикеты во время изоляции

Александр Плющев во время задержания у здания ГУ МВД РФ по городу Москве
Александр Плющев во время задержания у здания ГУ МВД РФ по городу Москве (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Журналистов радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, участвовавших в пикете в поддержку муниципального депутата от московского района Хамовники и журналиста Ильи Азара, оштрафовали еще на 4 тыс. руб. Штрафы выписала Объединенная административно-техническая инспекция (ОАТИ) за нарушение режима самоизоляции во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

«Мои аргументы о том, что я не нарушал режим повышенной готовности, поскольку у меня был рабочий пропуск, не были восприняты. Мой пропуск подкололи к делу, постановили, что я виновен, и назначили штраф 4 тыс. руб.», — рассказал Плющев. Он также подтвердил информацию о штрафе РБК.

До этого Плющев и Фельгенгауэр были оштрафованы судом за пикеты на 10 тыс. руб. каждый по статье об участии в несанкционированном мероприятии. Журналисты обжалуют штрафы.

РБК направил запрос в ОАТИ.

Депутата Галямину оштрафовали на 200 тыс. руб. за пикет в поддержку Азара
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<p>Сотрудники полиции задерживают Юлию Галямину, 29 мая 2020г.</p> <p></p>

Кроме того, Тверской суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. руб. главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова за пикет в поддержку Азара. Об этом сообщила правозащитная организация «Апология протеста». Он признан виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Смирнов подтвердил РБК, что ему назначен штраф.

Пикеты, о которых идет речь, прошли 28 мая у здания московского главка МВД на Петровке в поддержку арестованного Ильи Азара. Он был задержан 26 мая и позднее арестован за пикет в поддержку администраторов сообщества «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимира Воронцова и Игоря Худякова. Полиция объяснила задержание Азара нарушением режима самоизоляции и запрета на проведение публичных мероприятий. Тверской суд признал задержанного виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП и арестовал его на 15 суток. Позднее срок ареста был сокращен Мосгорсудом до десяти суток.

Теги: журналисты, штрафы, пикеты, новости
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