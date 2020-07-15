Плющева, Фельгенгауэр и Смирнова оштрафовали за пикеты во время изоляции

Александр Плющев во время задержания у здания ГУ МВД РФ по городу Москве (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Журналистов радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, участвовавших в пикете в поддержку муниципального депутата от московского района Хамовники и журналиста Ильи Азара, оштрафовали еще на 4 тыс. руб. Штрафы выписала Объединенная административно-техническая инспекция (ОАТИ) за нарушение режима самоизоляции во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

«Мои аргументы о том, что я не нарушал режим повышенной готовности, поскольку у меня был рабочий пропуск, не были восприняты. Мой пропуск подкололи к делу, постановили, что я виновен, и назначили штраф 4 тыс. руб.», — рассказал Плющев. Он также подтвердил информацию о штрафе РБК.

До этого Плющев и Фельгенгауэр были оштрафованы судом за пикеты на 10 тыс. руб. каждый по статье об участии в несанкционированном мероприятии. Журналисты обжалуют штрафы.

РБК направил запрос в ОАТИ.