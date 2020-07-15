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Политика ,  
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Путин обсудил с принцем Абу-Даби коронавирус и ситуацию в Ливии

Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян
Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян (Фото: Christopher Pike / Reuters)

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и ливийский кризис. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Разговор состоялся «по инициативе эмиратской стороны».

Наследный принц поблагодарил президента России за поставку в эмираты крупной партии российских тест-систем для выявления коронавируса, оба политика дали высокую оценку сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Стороны также выразили готовность продолжать совместную работу в этой сфере, в том числе сотрудничать в вопросах разработки вакцины.

Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине и в Ливии
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<p>Владимир Путин и&nbsp;Ангела Меркель</p>

Во время обсуждения ситуации в Ливии Путин и Мухаммед Аль Нахайян отметили важность возобновления межливийского диалога и согласились, что необходимо консолидировать международные усилия по урегулированию кризиса.

15 июля российский президент также обсудил ливийский конфликт с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры России и Германии отметили, что преодолеть кризис в Ливии можно только с помощью дипломатии.

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Политика
Фото: Mohamed Ben Khalifa / AP

В Ливии с 2011 года длится противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и правительством национального согласия во главе с Фаизом Сараджем, сформированном при поддержке ООН и Евросоюза. С 2019 года ЛНА пытается захватить столицу страны Триполи. Хафтара поддерживают Египет и ОАЭ, Сараджа — Турция.

Накануне ливийский парламент в контролируемом армией Хафтара Тобруке разрешил армии Египта напрямую вмешаться в конфликт, если египетские власти увидят «неминуемую угрозу безопасности двух стран».

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси говорил, что любое прямое вмешательство Каира в ливийский конфликт будет легитимно, так как, по его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН.

Теги: Владимир Путин, Абу-Даби, коронавирус, Ливия
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