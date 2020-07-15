Путин обсудил с принцем Абу-Даби коронавирус и ситуацию в Ливии

Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян (Фото: Christopher Pike / Reuters)

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и ливийский кризис. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Разговор состоялся «по инициативе эмиратской стороны».

Наследный принц поблагодарил президента России за поставку в эмираты крупной партии российских тест-систем для выявления коронавируса, оба политика дали высокую оценку сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Стороны также выразили готовность продолжать совместную работу в этой сфере, в том числе сотрудничать в вопросах разработки вакцины.

Во время обсуждения ситуации в Ливии Путин и Мухаммед Аль Нахайян отметили важность возобновления межливийского диалога и согласились, что необходимо консолидировать международные усилия по урегулированию кризиса.