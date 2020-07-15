ИТ-директора «Почты России» обвинили в превышении полномочий

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова обвинили в превышении полномочий, следствие попросило отправить его под домашний арест. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Чертановского районного суда Москвы.

По данным пресс-службы суда, материал поступил из управления Следственного комитета по Южному административному округу Москвы, Емельченкова обвиняют по ст. 286, ч. 3, п. «в» (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями). «Просят домашний арест», — уточнили в пресс-службе.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за соответствующее преступление в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Утром 15 июля издание TAdviser сообщило о задержании Емельченкова и владельца одного из поставщиков «Почты России», компании «Национальная компьютерная корпорация», Александра Калинина. Источники издания назвали причиной задержания подозрение в картельном сговоре. Представитель «Почты России» подтвердил РБК возбуждение уголовного дела против Емельченкова и уточнил, что его завело Главное следственное управление СК по Москве.