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ИТ-директора «Почты России» обвинили в превышении полномочий

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова обвинили в превышении полномочий, следствие попросило отправить его под домашний арест. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Чертановского районного суда Москвы.

По данным пресс-службы суда, материал поступил из управления Следственного комитета по Южному административному округу Москвы, Емельченкова обвиняют по ст. 286, ч. 3, п. «в» (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями). «Просят домашний арест», — уточнили в пресс-службе.

«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора
Общество
Сергей Емельченков

Уголовный кодекс предусматривает наказание за соответствующее преступление в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Утром 15 июля издание TAdviser сообщило о задержании Емельченкова и владельца одного из поставщиков «Почты России», компании «Национальная компьютерная корпорация», Александра Калинина. Источники издания назвали причиной задержания подозрение в картельном сговоре. Представитель «Почты России» подтвердил РБК возбуждение уголовного дела против Емельченкова и уточнил, что его завело Главное следственное управление СК по Москве.

По информации TAdviser, следственные действия также прошли в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн». В «Софтлайне» РБК опровергли это сообщение, «Инфосистемы Джет» подтвердили обыски, но сообщили, что их причина компании неизвестна.

Теги: «Почта России», обвинение, новости
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Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
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«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора
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