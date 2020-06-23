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Кузнецова сообщила о состоянии найденных в Москве пятерых младенцев

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Состояние здоровья пятерых младенцев, найденных в квартире на северо-востоке Москвы, предварительно оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Заявление опубликовано на сайте омбудсмена.

«Малыши сейчас распределены в несколько медицинских учреждений, где им проведут обследование», — сказала Кузнецова.

По ее словам, необходимо найти законных представителей детей, а также установить причины и обстоятельства, из-за которых новорожденные оказались в данной квартире. Кузнецова отметила, что здоровью детей ничего не угрожает.

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

23 июня в жилом доме на Аргуновской улице обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода. Вместе с детьми в квартире находились две женщины. Их личности устанавливаются.

По информации столичного главка МВД, в данной квартире проживают женщины, предположительно, оказывающие услуги суррогатного материнства. В свою очередь, источник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что обе женщины имеют гражданство Китая.

По факту обнаружения детей столичные следователи возбудили уголовное дело по ст. 127.1 УК России (торговля людьми). Ход расследования дела находится на контроле столичной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, детей обнаружил медработник, который осуществлял патронаж ребенка, выписанного из роддома.

Теги: Москва, Анна Кузнецова, детский омбудсмен, младенцы
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