Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми). Об этом сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.
По словам собеседников РБК, у четверых младенцев в возрасте от двух до трех месяцев оказались китайские имена (ранее сообщалось, что за детьми ухаживали две гражданки Китая). Пятый младенец, предположительно, родился только 18 июня и имени пока не имеет.
Как отмечают источники РБК, следствие предполагает, что дети были рождены женщинами, оказывающими услуги суррогатного материнства, и в дальнейшем «неустановленные лица» должны были вывезти малышей за границу и там продать.
Уголовное дело, как уточнили собеседники РБК, возбуждено сразу по четырем пунктам ч. 2 ст. 127.1 УК:
- а) в отношении двух или более лиц;
- б) в отношении несовершеннолетнего;
- г) с перемещением потерпевшего через государственную границу Российской Федерации;
- з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.