Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

По словам собеседников РБК, у четверых младенцев в возрасте от двух до трех месяцев оказались китайские имена

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми). Об этом сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

По словам собеседников РБК, у четверых младенцев в возрасте от двух до трех месяцев оказались китайские имена (ранее сообщалось, что за детьми ухаживали две гражданки Китая). Пятый младенец, предположительно, родился только 18 июня и имени пока не имеет.

Как отмечают источники РБК, следствие предполагает, что дети были рождены женщинами, оказывающими услуги суррогатного материнства, и в дальнейшем «неустановленные лица» должны были вывезти малышей за границу и там продать.

Уголовное дело, как уточнили собеседники РБК, возбуждено сразу по четырем пунктам ч. 2 ст. 127.1 УК: