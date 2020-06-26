Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 69,47 (+0,63) Quote, 25 июн, 12:29
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 78,06 (+0,3) Quote, 25 июн, 12:29
В Петербурге оштрафовали поликлинику за отсутствие масок и халатов Общество, 01:16 Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео Общество, 01:03 Мосгоризбирком описал «страховочный механизм» против двойного голосования Общество, 00:45 В посольстве КНР отреагировали на нахождение пятерых младенцев в Москве Общество, 00:32 С 1 июля для водителей заработают новые правила Общество, 00:25 «Ливерпуль» спустя 30 лет стал чемпионом Англии по футболу Спорт, 00:10 Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России Экономика, 00:00 Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии Недвижимость, 25 июн, 23:56 СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата Общество, 25 июн, 23:40 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 25 июн, 23:38 Минэнерго выступило против отмены запрета на ввоз дешевого бензина Экономика, 25 июн, 23:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 июня Общество, 25 июн, 23:08 В Москве за сутки от коронавируса умерли 25 человек Общество, 25 июн, 23:01 Венедиктов назвал число проголосовавших по Конституции онлайн Общество, 25 июн, 23:00
Общество ,  
0 

В посольстве КНР отреагировали на нахождение пятерых младенцев в Москве

Китайское посольство в курсе ситуации с обнаружением в московской квартире пятерых младенцев, но пока что не получало никаких официальных уведомлений по этому поводу. Об этом РБК сообщила пресс-служба дипмиссии КНР в России.

«Посольство не получало никакого уведомления об этих новостях от полиции и Министерства иностранных дел России. Ни один гражданин Китая не обратился за помощью в посольство по этому делу», — говорится в сообщении.

23 июня полиция обнаружила в одной из квартир на улице Аргуновской на северо-востоке Москвы пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода и двух женщин, которые ухаживали за ними.

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«РИА Новости» сообщали, что ухаживающие за детьми женщины оказались гражданками Китая. Позже источники РБК в МВД сообщили, что четверо детей также имели китайские имена. Собеседники отмечали, что следствие полагает, что детей родили суррогатные матери, позже их должны были вывезти за границу и продать.

Возбуждено уголовное дело сразу по четырем пунктам статьи УК о торговле людьми. Детей доставили в различные медицинские учреждения столицы. Врачи отметили, что в целом их состояние удовлетворительное, младенцев можно назвать здоровыми.

Теги: Китай, дети, Москва, новости
Материалы по теме
Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Общество
Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев
Общество
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter