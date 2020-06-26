В посольстве КНР отреагировали на нахождение пятерых младенцев в Москве

Китайское посольство в курсе ситуации с обнаружением в московской квартире пятерых младенцев, но пока что не получало никаких официальных уведомлений по этому поводу. Об этом РБК сообщила пресс-служба дипмиссии КНР в России.

«Посольство не получало никакого уведомления об этих новостях от полиции и Министерства иностранных дел России. Ни один гражданин Китая не обратился за помощью в посольство по этому делу», — говорится в сообщении.

23 июня полиция обнаружила в одной из квартир на улице Аргуновской на северо-востоке Москвы пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода и двух женщин, которые ухаживали за ними.

«РИА Новости» сообщали, что ухаживающие за детьми женщины оказались гражданками Китая. Позже источники РБК в МВД сообщили, что четверо детей также имели китайские имена. Собеседники отмечали, что следствие полагает, что детей родили суррогатные матери, позже их должны были вывезти за границу и продать.