В Москве за сутки вылечились от COVID-19 более 1,8 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В течение последних суток в Москве от коронавирусной инфекции вылечились более 1,8 тыс. человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1844 пациента», — рассказала Ракова. Всего с начала эпидемии в Москве выздоровели 167 810 человек.

Таким образом число вылечившихся пациентов почти вдвое превысило показатель предыдущего дня: 14 июля власти сообщали о 1012 выздоровевших.

По состоянию на 14 июля в столице было выявлено в общей сложности более 230 тыс. инфицированных. За прошлые сутки их число увеличилось на 613. Суточный прирост на уровне около 600 человек в день держится в Москве на протяжении последних двух недель, отмечали власти.