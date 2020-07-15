В Москве за сутки вылечились от COVID-19 более 1,8 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Прокуратура проверит разлив окрашенной воды на заводе «Норникеля» Общество, 11:05 Протесты в Белоруссии после решения ЦИК по оппозиции. Фоторепортаж Общество, 11:02  В Москве с четверга начнут проводить бесплатное ПЦР-тестирование на COVID Общество, 10:59 Почему деньги уходят в онлайн-торговлю РБК и #CloudMTS, 10:59 Сеченовский университет выписал участников испытаний вакцины против COVID Общество, 10:56 В Москве выявили 628 новых зараженных коронавирусом Общество, 10:53 В России от коронавируса за сутки умерли 156 человек Общество, 10:51 В России за сутки выявили 6422 новых случая COVID-19 Общество, 10:46 Лондонский метрополитен удалил граффити Бэнкси Стиль, 10:38 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 10:29 Экс-нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая Спорт, 10:29 Трамп обвинил Евросоюз в эксплуатации США Политика, 10:26 Шоу «Паркуйся, выходи». Алексей Столяров и Оля Лукьянова сдают на права Авто, 10:13 В Москве за сутки вылечились от COVID-19 более 1,8 тыс. человек Общество, 10:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки вылечились от COVID-19 более 1,8 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В течение последних суток в Москве от коронавирусной инфекции вылечились более 1,8 тыс. человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1844 пациента», — рассказала Ракова. Всего с начала эпидемии в Москве выздоровели 167 810 человек.

Таким образом число вылечившихся пациентов почти вдвое превысило показатель предыдущего дня: 14 июля власти сообщали о 1012 выздоровевших.

По состоянию на 14 июля в столице было выявлено в общей сложности более 230 тыс. инфицированных. За прошлые сутки их число увеличилось на 613. Суточный прирост на уровне около 600 человек в день держится в Москве на протяжении последних двух недель, отмечали власти.

В Москве за сутки умерли 29 человек с коронавирусом
Общество
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

С 13 июля в столице начался новый этап отмены ограничений, введенных ранее из-за эпидемии. К полноценной работе вернулись вузы, колледжи и школы, а также открылись музыкальные, художественные, спортивные школы, детские лагеря и развлекательные центры.

С понедельника возобновили работу парки культуры, аттракционы, культурные центры, однако их заполняемость установлена на уровне 50% от номинальной. Отменена необходимость носить медицинские маски на улице.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Москва, лечение
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 29 человек с коронавирусом
Общество
В Москве за сутки выявили 613 новых случаев COVID-19
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 1 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter