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В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 1 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выздоровели 1 012 человек после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1012 пациентов», — отметила она.

Общее число человек, вылечившихся от инфекции, с начала пандемии возросло до 165 966.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С 13 июля в Москве начался новый этап отмены ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Так, столичные власти разрешили вернуться к работе вузам, школам и другим учебным учреждениям. Также возобновят работу аттракционы, детские лагеря и развлекательные центры.

Также москвичам разрешили не носить маски на улице. В то же время масочно-перчаточный режим сохраняется для общественного транспорта, магазинов и мест массового скопления людей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, статистика
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