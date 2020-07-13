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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве заработали вузы, школы, парки и аттракционы

В Москве с 13 июля начался новый этап отмены ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Его анонсировал мэр столицы Сергей Собянин в прошлый четверг, 9 июля.

С понедельника в Москве к полноценной работе могут вернуться вузы, колледжи и школы. При этом учебные заведения сами могут решать, в какой форме вести обучение. Открываются музыкальные, художественные, спортивные школы.

С 13 июля разрешено открывать культурные центры, парки культуры, аттракционы. При этом их заполняемость не должна превышать половины от номинальной. Работу начнут детские лагеря и развлекательные центры.

В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
Общество
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Ограничения снимаются со всех предпринимателей — им остается только соблюдать предписанные санитарные требования. При этом сохранение дистанционного формата работы остается на усмотрение работодателей.

Необходимость носить маски на улице также отменяется. Однако масочный и перчаточный режимы остаются обязательными для общественного транспорта, магазинов, мест массового скопления граждан. Для москвичей также продолжает действовать требование соблюдать социальную дистанцию.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, к 12 июля в столице было выявлено более 229 тыс. человек с коронавирусом. 164,5 тыс. из них вылечились, 4168 умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, ограничения
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