В Москве заработали вузы, школы, парки и аттракционы

В Москве с 13 июля начался новый этап отмены ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Его анонсировал мэр столицы Сергей Собянин в прошлый четверг, 9 июля.

С понедельника в Москве к полноценной работе могут вернуться вузы, колледжи и школы. При этом учебные заведения сами могут решать, в какой форме вести обучение. Открываются музыкальные, художественные, спортивные школы.

С 13 июля разрешено открывать культурные центры, парки культуры, аттракционы. При этом их заполняемость не должна превышать половины от номинальной. Работу начнут детские лагеря и развлекательные центры.

Ограничения снимаются со всех предпринимателей — им остается только соблюдать предписанные санитарные требования. При этом сохранение дистанционного формата работы остается на усмотрение работодателей.