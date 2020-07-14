В Москве за сутки выявили 613 новых случаев COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выявили 613 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в столице с начала пандемии составляет 230 642.

Всего в России за 12 июля выявили 6 248 новых случаев. На втором месте после Москвы по числу новых заболевших находится Санкт-Петербург — 281, затем Ханты-Мансийский АО — 268, Свердловская область — 245.

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