Посольство оценило возможность Доминиканы принять российских туристов

Доминиканская Республика (Фото: Christopher Drost / Zuma / Global Look Press)

Доминиканская Республика открыта для туристов с 1 июля, однако российские туристы пока не могут полететь в страну на отдых, поскольку нет подходящих чартерных рейсов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российского посольства в Венесуэле.

«Россияне не могут сюда приехать, потому что не могут прилететь, чартерных рейсов нет. Все зависит от авиаперевозчика», — уточнили в посольстве.

Для въезда в страну не требуется предъявлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. «На карантин сажают только в том случае, если выявлено заболевание», — добавили в представительстве.

В республике заработали некоторые отели, которые принимают гостей в ограниченном числе, разрешены экскурсии малыми группами. В стране не действуют никакие особые ограничения из-за эпидемии, жители «просто сохраняют дистанцию» и носят медицинские маски.