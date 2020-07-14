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Посольство оценило возможность Доминиканы принять российских туристов

Доминиканская Республика
Доминиканская Республика (Фото: Christopher Drost / Zuma / Global Look Press)

Доминиканская Республика открыта для туристов с 1 июля, однако российские туристы пока не могут полететь в страну на отдых, поскольку нет подходящих чартерных рейсов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российского посольства в Венесуэле.

«Россияне не могут сюда приехать, потому что не могут прилететь, чартерных рейсов нет. Все зависит от авиаперевозчика», — уточнили в посольстве.

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Для въезда в страну не требуется предъявлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. «На карантин сажают только в том случае, если выявлено заболевание», — добавили в представительстве.

В республике заработали некоторые отели, которые принимают гостей в ограниченном числе, разрешены экскурсии малыми группами. В стране не действуют никакие особые ограничения из-за эпидемии, жители «просто сохраняют дистанцию» и носят медицинские маски.

Согласно данным МИДа, у России нет постоянного дипломатического представительства в Доминикане, до его создания МИД предлагает обращаться по вопросам, связанным с республикой, в российское посольство в Венесуэле.

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При этом, как предупредили в посольстве, в Доминикане сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация. «На настоящий момент подтвержденных случаев заболевания — 46,5 тыс. На последний момент уже тысяча умерших. Это большие цифры с учетом того, что население страны — 10,5 млн», — сообщила пресс-служба. Она отметила, что в основном в Доминикану приезжают туристы из США и Канады, а вот европейцы пока воздерживаются от ее посещения.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала восемь стран, включая Доминикану, уже готовых принять российских отдыхающих на «необременительных условиях». Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уточнила, что это еще не означает, что россияне «смогут туда долететь».

Теги: новости, туризм, Доминикана
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