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Общество ,  
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Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов. Об этом сообщила в эфире программы «Сегодня» на телеканале НТВ руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

По ее словам, ведомство находится в контакте с зарубежными партнерами относительно отдыха россиян за границей.

«По состоянию на сейчас, готовности в июне принимать российских туристов пока нет. Речь идет о возможности начать такие путешествия с середины июля, где-то речь идет об августе», — сказала Догузова.

Она также заявила об отсутствии конкретных дат, которые были бы на официальном уровне подтверждены, чтобы подтвердить готовность принимать российских туристов.

Ранее Догузова сообщила о том, что россияне получат возможность путешествовать по стране с учетом соблюдения мер безопасности с 1 июля. При этом многое должно будет зависеть от ситуации в конкретном регионе, отмечала глава Ростуризма. 

Теги: Ростуризм
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