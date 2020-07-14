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Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве экс-бойца ГРУ

Генпрокуратура России передала в Московский областной суд уголовное дело об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу <...> Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 2 июня 2019 года в Красногорске группа людей, включая Гамлета и Гранта Айрапетянов и Сергея Ходжаяна, избивала двух человек. Бывший спецназовец Никита Белянкин, проходивший мимо, вступился за мужчин, после чего компания набросилась на него. Белянкин умер от ножевого ранения, которое ему нанес Ходжаян.

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Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Ходжаяна и Айрапетянов по пунктам «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство лица в связи с выполнением общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору», ч. 3 ст. 30, пунктам «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений» и ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Обвинительное заключение было утверждено против еще шести участников происшествия по ч. 2 ст. 213 УК.

Все фигуранты дела были арестованы в июне 2019 года.

Теги: Генпрокуратура, суд, убийство, спецназовцы
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