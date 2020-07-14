Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве экс-бойца ГРУ

Генпрокуратура России передала в Московский областной суд уголовное дело об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу <...> Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 2 июня 2019 года в Красногорске группа людей, включая Гамлета и Гранта Айрапетянов и Сергея Ходжаяна, избивала двух человек. Бывший спецназовец Никита Белянкин, проходивший мимо, вступился за мужчин, после чего компания набросилась на него. Белянкин умер от ножевого ранения, которое ему нанес Ходжаян.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Ходжаяна и Айрапетянов по пунктам «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство лица в связи с выполнением общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору», ч. 3 ст. 30, пунктам «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений» и ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».