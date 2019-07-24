В Армении арестовали основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

Правоохранительные органы Армении арестовали Оганеса Айрапетяна, основного фигуранта дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на заявление руководителя отдела по связям с общественностью армянской Генпрокуратуры Аревика Хачатряна.

В начале июля Айрапетян был объявлен в международный розыск. Адвокат Айрапетяна отмечал, что ему заочно предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Он также добавил, что Айрапетян готов явиться с повинной к следователям, но существенным условием для этого является освобождение других арестованных по делу.

Бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин был убит 1 июня в поселке Путилково Красногорского района. Белянкин вместе с девушкой проходил мимо ресторана «БирХаус» и увидел, как группа людей избивала двух человек. Бывший спецназовец сделал предупредительный выстрел из травматического пистолета, после чего компания людей набросилась на него. Белянкин умер от ножевого ранения.

В июне следователи арестовали девять фигурантов дела.