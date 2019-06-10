СК задержал девятого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

Следственный комитет объявил о задержании девятого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Об этом говорится на сайте СК.

«К следователю доставлен девятый участник инцидента. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Все ранее задержанные фигуранты уже взяты под стражу, при этом семеро из них обвиняются в хулиганстве, а один — в убийстве. В то же время в СК уточнили, что его следователи совместно с оперативными сотрудниками МВД продолжают вести работу «по задержанию каждого причастного к инциденту лица». «Их личности следствию известны. Все без исключения виновные лица в скором времени предстанут перед правосудием», — отмечается в сообщении СК.

Ранее Красногорский городской суд арестовал обвиняемого в убийстве Сергея Ходжаняна, а также Гамлета Айрапетяна, Рудика Манукяна, Артура Акобяна, Давида Егиазаряна, Сурена Маркосяна, Нарека Степаняна и Саака Саакяна.