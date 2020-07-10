Синоптик назвал дату возвращения жары в Москву

Потепление в столичном регионе начнется в выходные. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, уже в субботу температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 4 градуса.

«В субботу, воскресенье опять будет потепление. Уже в эти дни будет 27-29 градусов, по области температура будет достигать 30 градусов», — рассказал Вильфанд.

Тепло будет сохраняться и ночью. Однако жаркая погода не задержится надолго — по словам синоптика, уже в середине следующей недели вновь наступит похолодание.