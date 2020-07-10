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Синоптик назвал дату возвращения жары в Москву

Потепление в столичном регионе начнется в выходные. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, уже в субботу температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 4 градуса.

«В субботу, воскресенье опять будет потепление. Уже в эти дни будет 27-29 градусов, по области температура будет достигать 30 градусов», — рассказал Вильфанд.

Тепло будет сохраняться и ночью. Однако жаркая погода не задержится надолго — по словам синоптика, уже в середине следующей недели вновь наступит похолодание.

Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее Вильфанд сообщал, что в середине этой недели в московском регионе прогнозируется температурный градиент — сильные перепады температуры воздуха в разных районах.

Разница при таком явлении может достигать 15 градусов — на востоке Подмосковья ожидалось до +33 градусов, а на западе столибк термометра в этот момент мог падать до 18 градусов.

Теги: погода, Москва, жара
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