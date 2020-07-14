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Синоптик допустил выпадение половины месячной нормы осадков в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве 14 июля ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня южный циклон атакует Центральную Россию, будут сильные ливневые дожди: в Москве выпадет 40–45 мм, в Подмосковье — до 70 мм, что больше половины месячной нормы», — рассказал он.

На своей странице в Facebook он добавил, что активный южный циклон принесет аномальное количество осадков.

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Фото: Георгий Абашвили / РБК

По словам синоптика, это может привести к осложнению гидрологического режима. Так, в некоторых местах водоемы могут выйти из берегов. Ливневые дожди будут сопровождаться штормовым ветром с порывами до 15–20 м/с.

По данным Гидрометцентра, в столице 14 июля температура воздуха составляет около плюс 17 градусов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупреждал, что с 14 июля в Москве ожидается похолодание до значений ниже нормы на 3–5 градусов и сильные дожди, которые продлятся около двух суток.

Теги: синоптик, прогноз, Москва, осадки, новости
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