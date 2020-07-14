Синоптик допустил выпадение половины месячной нормы осадков в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве 14 июля ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня южный циклон атакует Центральную Россию, будут сильные ливневые дожди: в Москве выпадет 40–45 мм, в Подмосковье — до 70 мм, что больше половины месячной нормы», — рассказал он.

На своей странице в Facebook он добавил, что активный южный циклон принесет аномальное количество осадков.

По словам синоптика, это может привести к осложнению гидрологического режима. Так, в некоторых местах водоемы могут выйти из берегов. Ливневые дожди будут сопровождаться штормовым ветром с порывами до 15–20 м/с.