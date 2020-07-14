В Кремле объяснили задержания журналистов у «Лефортово»

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Задержание журналистов у СИЗО «Лефоортово», где проходила акция в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, могло быть связано с тем, что у изолятора собралось много людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Насколько я понимаю, там сразу много журналистов собралось. По всей видимости, это могло быть причиной для каких-то действий со стороны правоохранителей», — отметил пресс-секретарь российского лидера. При этом, по словам Пескова, при условии соблюдения закона журналисты в рамках закона о СМИ должны иметь полную свободу на осуществление своей деятельности.

Вместе с тем он заявил, что в Кремле не могут раскрыть детали этого дела, поскольку не обладают такой информацией.

Бывшего журналиста газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд постановил взять его под стражу до 6 сентября. Сафронова подозревают в государственной измене в форме сотрудничества со спецслужбой одной из стран НАТО.