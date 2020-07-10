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Медведев назвал вызывающими беспокойство случаи чумы у границ России

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Зафиксированные в последнее время случаи заражения людей бубонной чумой в Монголии и на севере Китая на границе с территорией России вызывают беспокойство, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу об активизации международного взаимодействия России по профилактике и борьбе с коронавирусом и другими эпидзаболеваниями. Его слова приводятся на сайте Совбеза.

«Это вызывает беспокойство, поэтому мы должны думать о том, каким образом реагировать на подобные угрозы», — подчеркнул Медведев.

Инфекционисты оценили ситуацию с бубонной чумой на границе с Россией
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее, 5 июля, власти городского округа Баян-Нур на севере Китая объявили третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы.

6 июля Роспотребнадзор заявил, что ситуация по чуме на трансграничных территориях находится под контролем ведомства. По его данным, два случая заражения бубонной чумой среди людей выявили в аймаке Ховд, в западной части Монголии. Также бубонная чума была обнаружена у местного жителя города Баян-Нур в Китае (автономный район Внутренняя Монголия).

Теги: чума, заболевание
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