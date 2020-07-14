В России за сутки выявили более 6,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Всего в России заболели 739,9 тыс. человек, умерли — 11,6 тыс.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России за сутки зафиксировано 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщили в оперативном штабе. Общее количество заболевших в России достигло 739,9 тыс. человек.

Количество заболевших за сутки в очередной раз обновило минимальный с 29 апреля показатель.

Умерли за сутки от COVID-19 175 человек, общее число жертв эпидемии достигло 11614.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 613. На втором месте Санкт-Петербург — 281, на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (268).

С начала эпидемии количество заболевших в Москве составило 230,6 тыс. человек. В Московской области заболели 60,8 тыс. жителей, в Санкт-Петербурге — 28,1 тыс. За пределами столичного региона и Петербурга список регионов по количеству заболевших выглядит так: