В России за сутки выявили более 6,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки зафиксировано 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщили в оперативном штабе. Общее количество заболевших в России достигло 739,9 тыс. человек.
Количество заболевших за сутки в очередной раз обновило минимальный с 29 апреля показатель.
Умерли за сутки от COVID-19 175 человек, общее число жертв эпидемии достигло 11614.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 613. На втором месте Санкт-Петербург — 281, на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (268).
С начала эпидемии количество заболевших в Москве составило 230,6 тыс. человек. В Московской области заболели 60,8 тыс. жителей, в Санкт-Петербурге — 28,1 тыс. За пределами столичного региона и Петербурга список регионов по количеству заболевших выглядит так: