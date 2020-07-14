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В России за сутки выявили более 6,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Всего в России заболели 739,9 тыс. человек, умерли — 11,6 тыс.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России за сутки зафиксировано 6 248 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщили в оперативном штабе. Общее количество заболевших в России достигло 739,9 тыс. человек.

Количество заболевших за сутки в очередной раз обновило минимальный с 29 апреля показатель.

Умерли за сутки от COVID-19 175 человек, общее число жертв эпидемии достигло 11614.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 613. На втором месте Санкт-Петербург — 281, на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (268).

С начала эпидемии количество заболевших в Москве составило 230,6 тыс. человек. В Московской области заболели 60,8 тыс. жителей, в Санкт-Петербурге — 28,1 тыс. За пределами столичного региона и Петербурга список регионов по количеству заболевших выглядит так:

  • Нижегородская область (20 534 человека);
  • Свердловская область (16 372);
  • Ханты-Мансийский АО (12 742);
  • Ростовская область (10 922);
  • Красноярский край (10 756).

Из числа заболевших по всей России уже выздоровели 512,8 тыс. человек. Таким образом, число больных в настоящее время составляет 215,5 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено 13,1 млн заболевших COVID-19. Умерли 573,1 тыс. человек. Россия по количеству выявленных больных находится на четвертом месте, уступая США (3,36 млн), Бразилии (1,88 млн) и Индии (906,7 тыс.).

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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