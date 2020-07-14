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Прокуратура заявила о невыплате устроившим погром рабочим завода ₽14 млн

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Подрядная организация Renaissance Heavy Industries, работники которой устроили погром на Амурском газоперерабатывающем заводе, ранее недоплатила рабочим более 14,4 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Прокуратура начала проверку после беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ). Их 13 июля устроили около 300 строителей. В пресс-службе завода отметили, что причиной стали разногласия между сотрудниками компании-подрядчика и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения.

Как отметили в прокуратуре, Renaissance Heavy Industries в одностороннем порядке удержала 14,4 млн руб. из заработной платы более 1000 работников. Деньги пошли на оплату налога на доходы физических лиц за два месяца действующего патента.

Также прокуратура сообщила, что Renaissance Heavy Industries не принимала мер по материальному и бытовому обеспечению иностранных рабочих. В связи с этим свободненский городской прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.9 КоАП (нарушение правил пребывания в России иностранных граждан). Кроме того, он внес представления руководителям организаций, участвующих в строительства Амурского ГПЗ, в связи с нарушениями трудового и миграционного законодательства.

На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром
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Также в отношении организации и руководителя территориального обособленного подразделения прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства).

На место происшествия выехал прокурор области Руслан Медведев. По его поручению на заводе начала работать временная приемная прокурора по вопросам нарушений прав участвующих в строительстве работников.

При этом на контроле прокуратуры находится расследование уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) и ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). СК заявлял, что в погромах участвовали граждане Узбекистана.

Министерство иностранных дел Узбекистана также взяло на контроль инцидент со своими гражданами во временном вахтовом городке компании Renaissance Heavy Industries. На место происшествия выехал генеральный консул посольства. Он будет выяснять обстоятельства инцидента и обеспечивать защиту прав и интересов граждан Узбекистана.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). В СК указали, что конфликт возник из-за разногласий по поводу возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность.

Теги: Амурская область, прокуратура, завод, погром
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