Прокуратура заявила о невыплате устроившим погром рабочим завода ₽14 млн

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Подрядная организация Renaissance Heavy Industries, работники которой устроили погром на Амурском газоперерабатывающем заводе, ранее недоплатила рабочим более 14,4 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Прокуратура начала проверку после беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ). Их 13 июля устроили около 300 строителей. В пресс-службе завода отметили, что причиной стали разногласия между сотрудниками компании-подрядчика и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения.

Как отметили в прокуратуре, Renaissance Heavy Industries в одностороннем порядке удержала 14,4 млн руб. из заработной платы более 1000 работников. Деньги пошли на оплату налога на доходы физических лиц за два месяца действующего патента.

Также прокуратура сообщила, что Renaissance Heavy Industries не принимала мер по материальному и бытовому обеспечению иностранных рабочих. В связи с этим свободненский городской прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.9 КоАП (нарушение правил пребывания в России иностранных граждан). Кроме того, он внес представления руководителям организаций, участвующих в строительства Амурского ГПЗ, в связи с нарушениями трудового и миграционного законодательства.