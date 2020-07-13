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На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром

Строители-мигранты разгромили офис компании, которая получила подряд на работы при сооружении Амурского ГПЗ. Причиной конфликта стали проблемы с выплатами. Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков
Газпром GAZP ₽198,3 -1,31% Купить
Беспорядки на территории Амурского газоперерабатывающего завода
Беспорядки на территории Амурского газоперерабатывающего завода (Фото: Сергей Лапиков / Vk)

В беспорядках, которые 13 июля устроили строители Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), участвовали около 300 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, поступившем в РБК. Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как рабочие в оранжевой спецодежде громят офисные помещения.

В пресс-службе заявили, что беспорядки произошли в вахтовом городке подрядной организации Renaissance Heavy Industries. В результате противоправных действий «был нанесен ущерб ряду бытовым и административным помещениям данной организации».

«Причиной возникновения конфликтной ситуации стали разногласия между сотрудниками Renaissance Heavy Industries и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения», — говорится в пресс-релизе. Его авторы уточнили, что подрядная организация «своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту». Компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей Renaissance Heavy Industries, подчеркнули в АГПЗ.

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Бизнес
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«К урегулированию конфликтной ситуации, в которой со стороны подрядной организации участвовало порядка 300 человек, были привлечены силы правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе и отметили, что меры безопасности на строительной площадке усилены.

Как сообщает сайт Vesti.ru, что рабочие требовали повышения зарплаты и выплат за три месяца карантина. По факту погрома возбуждено уголовное дело. Подборку видео погрома в офисах компании опубликовал портал АСН24.

По факту беспорядков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), сообщает сайт регионального следственного управления Следственного комитета. Следователи утверждают, что в погроме участвовали граждане Узбекистана. «На территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего комплекса <...> между гражданами Республики Узбекистан — работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки».

В СК уточнили, что территория стройплощадки оцеплена, на месте работает следственная группа. Доследственная проверка организована также после сообщений СМИ, что подрядная организация не выплачивала рабочим зарплату, уточнили СК.

Амурский ГПЗ строится с 2015 года, здесь в 2021–2024 годах планируют запустить шесть технологических линий общей мощностью 42 млрд куб. м газа. Завод расположен около города Свободный в Амурской области на границе с Китаем, здесь из неочищенного газа, который идет по трубопроводу «Сила Сибири», будут выделяться компоненты для нефтехимии, технологические примеси и т.п. Нефтехимическое сырье «Газпром» будет продавать Амурскому газохимическому комплексу, а очищенный газ поставлять в Китай.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: бунт, зарплата, «Газпром»
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