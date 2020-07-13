На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром

Строители-мигранты разгромили офис компании, которая получила подряд на работы при сооружении Амурского ГПЗ. Причиной конфликта стали проблемы с выплатами. Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков

Беспорядки на территории Амурского газоперерабатывающего завода (Фото: Сергей Лапиков / Vk)

В беспорядках, которые 13 июля устроили строители Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), участвовали около 300 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, поступившем в РБК. Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как рабочие в оранжевой спецодежде громят офисные помещения.

В пресс-службе заявили, что беспорядки произошли в вахтовом городке подрядной организации Renaissance Heavy Industries. В результате противоправных действий «был нанесен ущерб ряду бытовым и административным помещениям данной организации».

«Причиной возникновения конфликтной ситуации стали разногласия между сотрудниками Renaissance Heavy Industries и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения», — говорится в пресс-релизе. Его авторы уточнили, что подрядная организация «своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту». Компании, управляющие проектом, не имеют задолженностей Renaissance Heavy Industries, подчеркнули в АГПЗ.

«К урегулированию конфликтной ситуации, в которой со стороны подрядной организации участвовало порядка 300 человек, были привлечены силы правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе и отметили, что меры безопасности на строительной площадке усилены.