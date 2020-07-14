Трамп освободил экс-советника Стоуна от штрафа и тюремного срока

Роджер Стоун (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп специальным указом избавил своего экс-советника Роджера Стоуна, осужденного за дачу ложных показаний, не только от необходимости отбывать тюремное заключение, но и выплачивать остатки штрафа. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте суда.

В указе Трампа говорится, что «тюремный срок, к которому был приговорен Роджер Стоун, должен истечь немедленно». Также ему не потребуется выплачивать «любой неоплаченный остаток наложенного на него штрафа в размере $20 тыс.». Кроме того, указом отменяются «полностью все условия нахождения под судебным контролем в течение двух лет». Однако сама судимость Стоуна не погашается.

10 июня пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп подписал указ о смягчении наказания Стоуну. Это было сделано «в свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом», говорилось в сообщении.

В Белом доме отметили, что Стоун теперь «свободный человек». При этом тогда ничего не говорилось об избавлении от необходимости уплачивать штраф.