Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 13 июл, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 13 июл, 12:29
Россияне стали меньше молиться и заниматься спортом Общество, 09:00 Под ударом не только гендиректор: кто ответит за ошибочные решения Pro, 08:59 Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико Общество, 08:55 Вратарь ЦСКА Сорокин подписал контракт с клубом НХЛ «Айлендерс» Спорт, 08:48 Шеф-редактор «МБХ медиа» уйдет с поста после обвинений в домогательствах Общество, 08:29 Кредиторы Рустама Тарико заказали оценку банка «Русский стандарт» Финансы, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:00 Автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости в Москве Общество, 08:00 Преданность идее — ваше преимущество: основатель Dropbox — о стартапах Pro, 07:58 Власти Казахстана продлили карантин до 2 августа Политика, 07:49 ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж Финансы, 07:00 В Красноярске две женщины погибли в ДТП с фурой Общество, 06:52 Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев Политика, 06:31 Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа Бизнес, 06:00
Общество ,  
0 

Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает в Facebook 49-я эскадрилья ВВС страны.

«F-16 Viper из состава 49-й эскадрильи разбился сегодня при приземлении на базе ВВС США Холломен приблизительно в 18:00 по местному времени (03:00 мск вторника. — РБК)», — говорится в сообщении.

На борту истребителя находился только пилот. Он катапультировался и получил незначительные травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

О причинах происшествия пока не сообщается.

В США разбился истребитель F-22
Общество
F-22 Raptor

По данным телеканала Fox News, эта пятое крушение боевого самолета в США с мая и вторая авария с участием F-16 за последние две недели.

В середине июня истребитель ВВС США F-15 упал в Северное море у побережья Великобритании. Он выполнял там учебный полет. При крушении самолета погиб пилот.

Теги: истребитель F-16, крушение самолета, США
Материалы по теме
Американский истребитель F-15 упал в Северное море
Общество
В США разбился истребитель F-22
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter