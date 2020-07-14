Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает в Facebook 49-я эскадрилья ВВС страны.

«F-16 Viper из состава 49-й эскадрильи разбился сегодня при приземлении на базе ВВС США Холломен приблизительно в 18:00 по местному времени (03:00 мск вторника. — РБК)», — говорится в сообщении.

На борту истребителя находился только пилот. Он катапультировался и получил незначительные травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

О причинах происшествия пока не сообщается.