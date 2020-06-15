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Американский истребитель F-15 упал в Северное море

F-15C
F-15C (Фото: Sgt. Keifer Bowes / U.S. Navy / Reuters)

Истребитель ВВС США F-15 упал в понедельник в Северное море у побережья Великобритании. Об этом говорится в сообщении 48-м истребительного авиаполка ВВС США.

«F-15С Eagle ВВС США упал примерно в 09:40 (11:40 мск) в Северное море», — отметили в авиаполке. Истребитель вылетел с авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит, которая также используется ВВС США. Он совершал обычный учебно-тренировочный полет с одним пилотом на борту.

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Причины падения самолета пока неизвестны. О состоянии пилота также нет никаких данных, отметили в пресс-службе авиаполка. Проводится поисково-спасательная операция.

В середине мая американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor упал во время тренировочного полета в штате Флорида. Пилот катапультировался, и его госпитализировали в больницу при военной базе.

Теги: США, истребитель, F-15
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