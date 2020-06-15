В Северном море нашли тело пилота разбившегося американского истребителя

Истребитель F-15C Eagle (Фото: Usaf / Getty Images)

Тело пилота истребителя F-15 ВВС США, который разбился во время учебного полета, нашли в Северном море. Об этом говорится в посте на официальной странице в Twitter 48-го истребительного авиаполка ВВС США.

«Пилот сбитого F-15C Eagle из 48-го истребительного авиаполка был обнаружен погибшим», — говорится в сообщении.

В сообщении авиаполка, находящегося на базе военно-воздушных сил Великобритании, выражены «глубокие соболезнования» семье пилота и 493-й истребительной эскадрилье, добавив, что это «трагическая потеря».