Политика , 15 июн, 22:34
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В Северном море нашли тело пилота разбившегося американского истребителя
Истребитель F-15C Eagle
Тело пилота истребителя F-15 ВВС США, который разбился во время учебного полета, нашли в Северном море. Об этом говорится в посте на официальной странице в Twitter 48-го истребительного авиаполка ВВС США.
«Пилот сбитого F-15C Eagle из 48-го истребительного авиаполка был обнаружен погибшим», — говорится в сообщении.
В сообщении авиаполка, находящегося на базе военно-воздушных сил Великобритании, выражены «глубокие соболезнования» семье пилота и 493-й истребительной эскадрилье, добавив, что это «трагическая потеря».