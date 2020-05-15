В США разбился истребитель F-22

F-22 Raptor (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor упал во время тренировочного полета в штате Флорида, сообщает издание USA Today со ссылкой на пресс-службу военной базы Eglin AFB.

Пилот катапультировался, его госпитализировали в больницу при военной базе. Больше никто не пострадал. О причинах крушения пока не сообщается. Для уточнения обстоятельств инцидента будет проведено расследование.

Истребители F-22 Raptor производились с 1997 по 2011 год. В их разработке участвовала компания Boeing. Самолеты оснащен 20-миллиметровой пушкой с боезапасом более 400 выстрелов, а также восемью ракетами класса «воздух — воздух». Также истребитель может нести бомбы с корректируемой траекторией падения.

В марте над Черным морем в районе Феодосии разбился российский истребитель Су-27. Самолет выполнял плановый полет и упал в воду.