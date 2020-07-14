Власти Казахстана продлили карантин до 2 августа

Власти Казахстана продлили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, с 20 июля по 2 августа. Об этом сообщается на странице премьер-министра республики Аскара Мамина в социальной сети Facebook.

«Для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принято решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели», — говорится в сообщении.

Как сообщил на заседании правительства министр здравоохранения страны Алексей Цой, в Казахстане с начала эпидемии выявлено 61 755 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 911 человек, умерли 396. Он отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне 1,7–1,8 тыс. человек в сутки.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о продлении карантина в стране до конца июля. В республике 13 июля он объявил национальным днем траура по умершим от коронавирусной инфекции.