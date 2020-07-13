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Общество ,  
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Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля

Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели», — написал глава республики. По его словам, правительственная комиссия примет соответствующее решение 14 июля.

Токаев уточнил, что карантин нужен для защиты здоровья граждан при соблюдения ими строгих мер защиты.

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