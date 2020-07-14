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Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у АО «Народный банк Тувы» (НБТ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кредитная организация нарушила обязательный норматив текущей ликвидности, а также допустила несвоевременное исполнение клиентских платежей, отмечает ЦБ. Кроме того, банк нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора, в том числе завышал стоимость имущества, в связи с чем ЦБ в течение года «неоднократно применял к нему меры».

По данным регулятора, у НБТ был небольшой кредитный портфель, «который на 40% представлен безнадежной задолженностью». Более 80% активов кредитной организации составляли объекты недвижимости. Деятельность банка была убыточной на протяжении более чем пяти лет.

На момент отзыва лицензии «Народный банк Тувы» по величине активов занимал 416-е место в банковской системе России.

Банк был создан в 1990 году. В кредитную организацию, которая является участником системы страхования вкладов, назначили временную администрацию. Она будет действовать до назначения ликвидатора либо конкурсного управляющего.

Теги: Центробанк, отзыв лицензии
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