ПСБ завершил присоединение Связь-банка

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Промсвязьбанк (ПСБ) успешно завершил присоединение Связь-банка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, которое поступило в РБК.

В результате интеграции Связь-банка активы ПСБ выросли более чем на 200 млрд руб., а его капитал увеличится на 22 млрд руб.

«ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-банка по действующим договорам на прежних условиях», — говорится в сообщении. В рамках присоединения банка были перестроены бизнес-процессы, объединены клиентские базы. Клиентам Связь-банка теперь доступны все продукты и дистанционные сервисы ПСБ, указывается в сообщении банка.

Офисная сеть ПСБ расширилась до 325 отделений.