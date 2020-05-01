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ПСБ завершил присоединение Связь-банка

Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Промсвязьбанк (ПСБ) успешно завершил присоединение Связь-банка. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, которое поступило в РБК.

В результате интеграции Связь-банка активы ПСБ выросли более чем на 200 млрд руб., а его капитал увеличится на 22 млрд руб.

«ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-банка по действующим договорам на прежних условиях», — говорится в сообщении. В рамках присоединения банка были перестроены бизнес-процессы, объединены клиентские базы. Клиентам Связь-банка теперь доступны все продукты и дистанционные сервисы ПСБ, указывается в сообщении банка.

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Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Офисная сеть ПСБ расширилась до 325 отделений.

В мае 2019 года Госдума приняла закон, в котором был прописан ускоренный процесс присоединения Связь-банка, почти полностью принадлежавшего ВЭБу, к ПСБ, который в 2018 году стал опорным банком для работы с оборонным сектором.

В декабре источники РБК сообщили, что ПСБ получил более 99% акций кредитной организации. Присоединение Связь-банка к ПСБ рассматривалось как докапитализация последнего.

Теги: банк, присоединение, Промсвязьбанк
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