Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае

В Хабаровском крае нефтепродукты попали в озеро Голое из-за утечки. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

В Комсомольском районе разгерметизировался нефтепровод, в результате чего нефтепродукты вылились в озеро. Инцидент произошел в труднодоступном районе.

Сейчас нефтепровод перекрыт, утечка локализована. По факту загрязнения озера проводится проверка.

В конце мая из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске разлилось топливо из резервуара и загрязнило реки Амбарная и Далдыкан. 6 тыс. т попало в грунт, еще 15 тыс. т — в водоемы. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. В Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) сообщили, что разлив топлива произошел из-за проседания свай, вызванного таянием вечной мерзлоты. По оценкам Росприроднадзора, экологический ущерб составил 148 млрд руб.



