Песков назвал самостоятельной оценку Росприроднадзором ущерба в $2 млрд

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, Красноярский край (Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота)

Решение об оценке суммы экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норильского никеля» почти в 147,78 млрд руб. (около $2 млрд) принималось Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) без участия Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У нас есть ведомства, которые занимаются этой ситуацией, и они в соответствии с действующими законами принимают решения. Они не обязаны советоваться с президентом», — сказал Песков.

Накануне, 6 июля, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал ущерб от разлива топлива в Арктике беспрецедентным.

«Объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен. Сумма ему соответствует», — сказал министр, комментируя оценку Росприроднадзора.